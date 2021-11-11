Нижегородский театр "Комедiя" представит премьеру о "бременских музыкантах" нашего времени Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр "Комедiя" представит премьеру о "бременских музыкантах" нашего времени. Об этом сообщает пресс-служба театра.

27 ноября на сцене "Комедiи" состоится спектакль "Комета Г". Пьеса написана драматургом Светланой Петрийчук специально для театра по оригинальной идее двух студентов - Ильи Мотовилова и Ивана Лёшина. Режиссером выступил Иван Комаров (главный режиссер театра).

Главными героями постановки стали три бывших рокера. Также этот спектакль о дорожных приключениях, ностальгии по временам молодости и хорошей музыке.

"Трое друзей впервые за много лет встречаются и вспоминают, как когда-то они, молодые, энергичные и полные надежд парни, создали рок-группу "Комета Г" и спонтанно рванули на музыкальный фестиваль "Подольск-87". Выступить в тот день им так и не удалось, и этот незавершенный момент их биографии не дает им покоя. Спустя почти 35 лет трое друзей решают отправиться из Кирова в Подольск, чтобы все-таки сыграть на сцене Зеленого театра, которая стоит там до сих пор. И в этот раз у каждого есть свой дополнительный мотив…", - говорится в анонсе.

Создатели спектакля характеризуют его как роуд-муви – "историю о том, что по дороге к мечте нужно идти до конца".

Постановка будет иметь два состава - возрастной и молодой. Режиссер надеется, что в каждом из них пьеса получит свое оригинальное звучание.

Ранее нижегородский театр "Комедiя" анонсировал шесть премьер на большой сцене в этом сезоне.

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