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Общество

Улицы Ларина, Гаугеля и Ванеева отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году

16 ноября 2021 13:15  [152] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Порядка 20 улиц с высоким автомобильным трафиком в нескольких районах Нижнего Новгорода будут отремонтированы в 2022 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В перечень автодорог, подлежащих ремонту в следующем году, вошли:

- ул. Ларина,
- Нижневолжская набережная,
- Южное шоссе,
- пр. Ильича (от пр. Ленина до ул. Красноуральской),
- ул. Лесной Городок (от Московского шоссе до ул. Ухтомского),
- ул. Глеба Успенского,
- ул. Волочильная (от ул. Премудрова до ул. Дружбы),
- ул. Гвоздильная,
- ул. Яблоневая (от ул. Фруктовой до ул. Деловой),
- ул. Ульянова (от ул. Нестерова до ул. Трудовой),
- Кладбищенский проезд (от ул. Медицинской до ул. Заярской),
- ул. Юбилейная (от ул. Ванеева до Кладбищенского проезда),
- ул. Ванеева (от ул. Белинского до ул.Рокоссовского),
- ул. Гаугеля (от пр. Кораблестроителей до ул. Светлоярской),
- ул. Коновалова уч.1 (от пр. Кораблестроителей до АЗС Лукойл на ул. Коновалова),
- ул. Мориса Тореза (от Сормовского шоссе до ул. Куйбышева).

На ремонт предусмотрено финансирование в размере более 820 млн рублей.

Юрий Шалабаев добавил, что возможно получится расширить данный перечень за счёт средств, сэкономленных в результате конкурсных процедур. Напомним, за 9 месяцев 2021 года властям Нижнего Новгорода удалось сэкономить на закупках 506,4 млн рублей бюджетных средств.

Кроме того, ремонт ряда второстепенных дорог, в том числе в частном секторе, будет проведен по программе "Вам решать!".

На сегодняшний день капремонт по программе БКД полностью выполнен на 29 из 31 дороге, запланированных к реконструкции в 2021 году, на оставшихся участках работы находятся на завершающей стадии.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Нацпроект
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