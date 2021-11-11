Улицы Ларина, Гаугеля и Ванеева отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Порядка 20 улиц с высоким автомобильным трафиком в нескольких районах Нижнего Новгорода будут отремонтированы в 2022 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В перечень автодорог, подлежащих ремонту в следующем году, вошли:

- ул. Ларина,

- Нижневолжская набережная,

- Южное шоссе,

- пр. Ильича (от пр. Ленина до ул. Красноуральской),

- ул. Лесной Городок (от Московского шоссе до ул. Ухтомского),

- ул. Глеба Успенского,

- ул. Волочильная (от ул. Премудрова до ул. Дружбы),

- ул. Гвоздильная,

- ул. Яблоневая (от ул. Фруктовой до ул. Деловой),

- ул. Ульянова (от ул. Нестерова до ул. Трудовой),

- Кладбищенский проезд (от ул. Медицинской до ул. Заярской),

- ул. Юбилейная (от ул. Ванеева до Кладбищенского проезда),

- ул. Ванеева (от ул. Белинского до ул.Рокоссовского),

- ул. Гаугеля (от пр. Кораблестроителей до ул. Светлоярской),

- ул. Коновалова уч.1 (от пр. Кораблестроителей до АЗС Лукойл на ул. Коновалова),

- ул. Мориса Тореза (от Сормовского шоссе до ул. Куйбышева).

На ремонт предусмотрено финансирование в размере более 820 млн рублей.

Юрий Шалабаев добавил, что возможно получится расширить данный перечень за счёт средств, сэкономленных в результате конкурсных процедур. Напомним, за 9 месяцев 2021 года властям Нижнего Новгорода удалось сэкономить на закупках 506,4 млн рублей бюджетных средств.

Кроме того, ремонт ряда второстепенных дорог, в том числе в частном секторе, будет проведен по программе "Вам решать!".

На сегодняшний день капремонт по программе БКД полностью выполнен на 29 из 31 дороге, запланированных к реконструкции в 2021 году, на оставшихся участках работы находятся на завершающей стадии.