Более 500 млн рублей бюджетных средств удалось сэкономить на закупках в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За 9 месяцев 2021 года властям Нижнего Новгорода удалось сэкономить на закупках 506,4 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает нижегородский департамент экономического развития.

Всего же общая сумма контрактов по закупкам за отчётный период составляла более 9,59 млрд рублей. Во время торгов при проведении закупок и была достигнута экономия.

Напомним, муниципальный долг Нижнего Новгорода в октябре снизился на 5,6%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года общая экономия бюджетных средств составила более 1,1 млрд рублей, что в 2,6 раза превысило уровень 2019 года.