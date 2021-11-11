Монтажник упал с высоты на стройке "Школы 800" в Верхних Печёрах

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай на строительной площадке одного из корпусов "Школы 800". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, ЧП произошло накануне, 15 ноября. Во время монтажа прижимных и декоративных крышек 42-летний монтажник упал со строительных лесов с высоты 10 метров. Мужчина получил многочисленные травмы.
Как уточнили в трудинспекции, монтажник является сотрудником ООО "Хай-Тек Билдинг". Компания выполняет работы по монтажу светопрозрачных конструкций на здании строящейся общеобразовательной школы в микрорайоне VIII Верхние Печёры.
Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет причины и обстоятельства несчастного случая.
Ранее сообщалось, что инженера радиозавода в Балахне нашли на территории предприятия с тяжёлыми травмами.
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