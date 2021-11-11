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Общество

Шашлычную закрыли в Нижнем Новгороде за нарушение санитарных требований

17 ноября 2021 12:15  [208] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Автозаводский районный суд приостановил деятельность предприятия общественного питания за нарушения санитарных требований и отказ от вакцинации сотрудников. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники ведомства провели проверку киоска по приготовлению блюд на мангале, расположенного по адресу ул.Космическая, около дома №18/2 (ИП Гасанов Н.И.о.).

Проверка зафиксировала, что в шашлычной отсутствует запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), нет дезинфицирующих средств (кожных антисептиков, дезинфицирующих средства для обработки инвентаря). Кроме того, повар находился на рабочем месте без средств индивидуальной защиты, в помещении отсутствует рециркулятор для обеззараживания воздуха.

В киоске нет центрального водоснабжения, что не позволяет провести качественную уборку. Более того, в помещении не проводилась регулярная дезинфекция и даже ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При этом, отметили в ведомстве, у индивидуального предпринимателя не организовано проведение вакцинации сотрудников против COVID-19 в необходимом количестве.

В связи с установленными фактами был составлен протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, который был направлен на рассмотрение в Автозаводский районный суд. Решением суда деятельность шашлычной приостановлена на 14 суток.

Ранее сообщалось, что суд приостановил деятельность магазина также на Автозаводе из-за отказа сотрудников от вакцинации. По решению суда на две недели был закрыт магазин "Продукты 24ч" на ул. Янки Купала, д.2.

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Теги:
Коронавирус Продовольствие Роспотребнадзор
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