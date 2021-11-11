Суд приостановил деятельность магазина в Автозаводском районе из-за отказа сотрудников от вакцинации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд приостановил деятельность магазина в Автозаводском районе из-за отказа сотрудников от вакцинации. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, 11 ноября Автозаводским райсудом было вынесено решение о приостановлении деятельности магазина "Продукты 24ч" (ул.Янки Купала, д.2 (ИП Мкртчан А.Э.) на срок 14 суток.

Отмечается, что основанием для приостановления деятельности послужили выявленные территориальным отделом управления Роспотребнадзора нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также отсутствие сведений о проведении вакцинации сотрудников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Так, было установлено, что продавец магазина не использует средства защиты органов дыхания, необходимый запас масок и перчаток в магазине отсутствует, у зоны кассы и в торговом зале магазина отсутствует разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию между покупателями, не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний , отсутствует оборудование (рециркулятор) для обеззараживания воздуха.

Кроме того, у индивидуального предпринимателя Мкртчана А.Э. отсутствуют сведения о проведении вакцинации сотрудников против коронавирусной инфекции.

Напомним, что практически ежедневно суды Нижнего Новгорода рассматривают дела о нарушении указа губернатора о введении режима повышенной готовности.