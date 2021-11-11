Бюджетная экономия позволила снести еще 400 аварийных сараев и 30 гаражей в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бюджетная экономия позволила снести еще 400 аварийных сараев и 30 гаражей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.

Согласно информации, по результатам проведения конкурентных процедур образовалась экономия бюджетных средств в объеме 5,2 млн рублей.

После согласования с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области данные средства были направлены на демонтаж дополнительно 400 сараев и 30 гаражей по заявкам администраций районов города.

"Современный муниципалитет не может терпеть на своей территории полуразрушенные самовольные постройки. Это вопрос не только эстетики, хотя внешний вид улиц и дворов тоже очень важен для комфорта горожан. В первую очередь, заброшенные сараи и гаражи небезопасны, особенно для детей и подростков, у которых любопытство часто берет верх над осторожностью", – отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Нижнем Новгороде на снос 1,5 тысяч гаражей и сараев с последующим благоустройством территории из разных источников выделено более 20 млн рублей.