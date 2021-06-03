Ветхие сараи в центре Нижнего Новгорода снесут по просьбе жителей Общество

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

На улице Провиантской в Нижегородском районе по просьбе жителей снесут ветхие деревянные сараи, построенные ещё в советское время. В перспективе на их месте может появиться детская площадка, рассказали в администрации Нижнего Новгорода.

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин уточнил, что от ветхих сараев планируется освободить 250 кв. м дворовой территории. Старые сараи здесь неоднократно горели, а в итоге превратились в свалку. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой ликвидировать эти аварийные постройки. К тому же, они значительно ухудшают вид центральной исторической улицы Нижегородского района.

Лагутин добавил, что только в этом году благодаря субсидиям, выделенным домоуправляющей компании, удалось начать работы по сносу старых сараев. А после демонтажа территория будет огорожена и временно благоустроена.

Как пояснила исполнительный директор АО "Домоуправляющая компания Нижегородского района" Ольга Прокофьева, практически во всех сараях есть погреба, поэтому территорию необходимо засыпать грунтом и утрамбовать. А в последующем потребуется наблюдение за участком в течение года. И только когда просадка грунта прекратится, там можно будет проводить работы по дальнейшему благоустройству.

"А что это будет - либо установка игровой площадки, либо обустройство зоны отдыха – решат сами жители", - отметила Прокофьева и добавила, что у горожан есть возможность войти в программу "Формирование комфортной городской среды" или принять участие в проекте "Вам решать!".

В администрации Нижегородского района также рассказали, что работа по сносу аварийных строений будет проведена ещё по 10 адресам. Благодаря этому будет освобождено 800 кв.м территории.

Ранее сообщалось, что бесхозный мини-маркет демонтировали над подземным переходом у Дворца спорта в Советском районе. Кроме того, четыре павильона над входами в метро снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода.