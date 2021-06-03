Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 июня 2021 13:15  [6] Дожди ожидаются в Нижегородской области в праздничные выходные
11 июня 2021 12:31  [111] Еще 177 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки
11 июня 2021 12:29  [87] Ветхие сараи в центре Нижнего Новгорода снесут по просьбе жителей
11 июня 2021 11:51  [111] Нижегородский метрополитен продлит работу в ночь с 12 на 13 июня
11 июня 2021 11:41  [112] Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего Новгорода
11 июня 2021 11:30  [96] Более 300 млн рублей направят на ремонт участка дороги в Уренском районе
11 июня 2021 11:13  [142] Три туристических проекта нижегородцев признаны лучшими на конкурсе "Мастера гостеприимства"
11 июня 2021 09:45  [123] ГЖД провела в Нижнем Новгороде акцию для привлечения внимания водителей к железнодорожным переездам
11 июня 2021 08:41  [467] "Я сделал прививку, потому что опасался за своих родных", - Леонид Якубович
10 июня 2021 18:45  [996] Глеб Никитин обещал разобраться с якобы принудительной вакцинацией в одном из нижегородских министерств
Общество

Ветхие сараи в центре Нижнего Новгорода снесут по просьбе жителей

11 июня 2021 12:29  [87] Общество

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

На улице Провиантской в Нижегородском районе по просьбе жителей снесут ветхие деревянные сараи, построенные ещё в советское время. В перспективе на их месте может появиться детская площадка, рассказали в администрации Нижнего Новгорода.

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин уточнил, что от ветхих сараев планируется освободить 250 кв. м дворовой территории. Старые сараи здесь неоднократно горели, а в итоге превратились в свалку. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой ликвидировать эти аварийные постройки. К тому же, они значительно ухудшают вид центральной исторической улицы Нижегородского района.

Лагутин добавил, что только в этом году благодаря субсидиям, выделенным домоуправляющей компании, удалось начать работы по сносу старых сараев. А после демонтажа территория будет огорожена и временно благоустроена.

Как пояснила исполнительный директор АО "Домоуправляющая компания Нижегородского района" Ольга Прокофьева, практически во всех сараях есть погреба, поэтому территорию необходимо засыпать грунтом и утрамбовать. А в последующем потребуется наблюдение за участком в течение года. И только когда просадка грунта прекратится, там можно будет проводить работы по дальнейшему благоустройству.

"А что это будет - либо установка игровой площадки, либо обустройство зоны отдыха – решат сами жители", - отметила Прокофьева и добавила, что у горожан есть возможность войти в программу "Формирование комфортной городской среды" или принять участие в проекте "Вам решать!".

В администрации Нижегородского района также рассказали, что работа по сносу аварийных строений будет проведена ещё по 10 адресам. Благодаря этому будет освобождено 800 кв.м территории.

Ранее сообщалось, что бесхозный мини-маркет демонтировали над подземным переходом у Дворца спорта в Советском районе. Кроме того, четыре павильона над входами в метро снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Снос
Поделиться:
Новости по теме
07 июня 2021 18:37  [1558] Бесхозный мини-маркет демонтировали над подземным переходом у Дворца спорта Нижнего Новгорода
04 июня 2021 14:15  [1745] Четыре павильона над входами в метро снесут в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph