Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Определяются места для установки новогодних елей
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
18 ноября 2021 11:39  [126] Еще две школы олимпийского резерва планируется передать в собственность Нижегородской области
17 ноября 2021 13:45  [582] Объявлен конкурс на проектирование футбольного поля с подогревом рядом с ФОК "Мещерский"
17 ноября 2021 09:59  [214] Нижегородское "Торпедо" всухую уступило "Салават Юлаеву"
15 ноября 2021 12:01  [265] Форвард нижегородского "Торпедо" Сергей Гончарук открыл счет в игре сборной России
12 ноября 2021 17:56  [354] Даниэль Заар: "Приглашение от "Торпедо" стало для меня очень перспективной возможностью"
12 ноября 2021 16:22  [738] Хоккеисты нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров и Теодор Леннстрём стали лучшими игроками недели на Чемпионате КХЛ
12 ноября 2021 14:41  [833] Хоккеист нижегородского "Торпедо" Артур Тянулин результативно дебютировал в составе сборной России
12 ноября 2021 13:44  [319] Четыре награды привезли нижегородские спортсмены с турнира по фехтованию
11 ноября 2021 14:40  [316] Новая многофункциональная спортивная площадка открыта в Красных Баках
08 ноября 2021 17:21  [376] Нижегородский паратриатлонист завоевал серебряную медаль на чемпионате мира
Спорт

Еще две школы олимпийского резерва планируется передать в собственность Нижегородской области

18 ноября 2021 11:39  [126] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще две школы олимпийского резерва планируется передать в собственность Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 18 ноября.

Речь идет о МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону" (ул. Алексеевская,30а) и "Спортивная школа № 6 по лыжному двоеборью" (бульвар 60-летия Октября,5).

Как в ходе заседания пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, школы передаются вместе с имуществом.

Инициатором передачи выступает министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Также в администрацию Нижнего Новгорода поступили обращения от министерства спорта и молодежной политики региона.

"Школы передаются с целью создания условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов и совершенствования подготовки олимпийского резерва", - пояснила Светлана Помпаева.

Решение о передаче объекта будет принято в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 24 ноября.

Ранее сообщалось о передаче еще шести школ олимпийского резерва в собственность Нижегородской области: №16 по художественной гимнастике, по гребному спорту, по ледовым видам спорта, по современному пятиборью и конному спорту, по футболу №8, по фехтованию. Всего передано семь школ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Имущество Спортивная школа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph