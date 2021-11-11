Еще две школы олимпийского резерва планируется передать в собственность Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 18 ноября.
Речь идет о МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону" (ул. Алексеевская,30а) и "Спортивная школа № 6 по лыжному двоеборью" (бульвар 60-летия Октября,5).
Как в ходе заседания пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, школы передаются вместе с имуществом.
Инициатором передачи выступает министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Также в администрацию Нижнего Новгорода поступили обращения от министерства спорта и молодежной политики региона.
"Школы передаются с целью создания условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов и совершенствования подготовки олимпийского резерва", - пояснила Светлана Помпаева.
Решение о передаче объекта будет принято в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 24 ноября.
Ранее сообщалось о передаче еще шести школ олимпийского резерва в собственность Нижегородской области: №16 по художественной гимнастике, по гребному спорту, по ледовым видам спорта, по современному пятиборью и конному спорту, по футболу №8, по фехтованию. Всего передано семь школ.
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