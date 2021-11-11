Около 500 семей переселятся из-за рубежа в Нижний Новгород до 2025 года

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В Нижнем Новгороде возобновляется государственная программа переселения соотечественников. В её рамках в 2021-2025 годах запланировано принять 447 семей. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.
Как пояснили в мэрии, администрация является уполномоченным органом по реализации в городе госпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом".
Данная программа стимулирует переселение русскоязычных квалифицированных специалистов вместе с семьями на ПМЖ в Нижний Новгород, за счёт чего решаются задачи демографического и экономического характера.
В рамках программы с 2018 по 2020 годы в департамент по соцполитике поступило 957 заявлений от кандидатов, 938 семей получили предложение о переезде. Официально в Нижний Новгород за этот период прибыли и встали на учёт в департаменте по программе переселения 150 семей (более 400 человек). Некоторые из них уже получили российское гражданство. Среди участников госпрограммы - граждане Германии, Испании, Израиля, Греции, Литвы, Украины, стран СНГ, а также лица без гражданства.
Как пояснили в департаменте, в первую очередь город заинтересован в соотечественниках, имеющих педагогическое и медицинское образование, инженерах и учёных, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами, а также в многодетных семьях.
После их регистрации в установленном порядке и до приобретения гражданства РФ на основании свидетельства участника госпрограммы переселенцы могут встать на очередь в садики, зачислиться в муниципальные образовательные учреждения и вузы, а также воспользоваться услугами социального обслуживания, здравоохранения и службы занятости.
Напомним, всего с начала действия госпрограммы по переселению соотечественников в Нижний Новгород перебрались около 8 тысяч человек.
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