Движение транспорта временно приостановят по участку пр. Гагарина 19 и 20 ноября Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта временно приостановят по участку пр. Гагарина 19 и 20 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта будет временно приостановлено на участке проспекта около дома №29.

Ограничение будет действовать с 07:00 до 22:00.

Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.