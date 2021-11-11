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Движение транспорта временно приостановят по участку пр. Гагарина 19 и 20 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, движение транспорта будет временно приостановлено на участке проспекта около дома №29.
Ограничение будет действовать с 07:00 до 22:00.
Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
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