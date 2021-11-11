Помещения ЦДС Нижнего Новгорода планируется передать ЦОДД Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Помещения, занимаемые ликвидируемым МКУ "Центральная диспетчерская служба города Нижнего Новгорода" (ЦДС), планируется передать в безвозмездное пользование ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (ЦОДД). Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 18 ноября.

Речь идет о нескольких комнатах общей площадью 255 кв. м, расположенных в здании по адресу: площадь Революции, 7.

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева, полномочия по мониторингу транспорта, автоматизированному анализу и учету работы перевозчиков переходят на региональный уровень.

В связи с этим Центральная диспетчерская служба города будет передана в областную собственность. Для обеспечения непрерывности ее функционала ЦОДД обратился с просьбой предоставить в безвозмездное пользование ее рабочие помещения.

Решение о предоставлении помещений в безвозмездное пользование будет принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 24 ноября.

Ранее сообщалось, что единый диспетчерский центр, который объединит все виды наземного городского транспорта, планируется создать в Нижнем Новгороде.