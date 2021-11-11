Почти 30 единиц спецтехники будет работать на железной дороге в Нижегородской области зимой Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 30 единиц спецтехники будет работать на железной дороге в Нижегородской области зимой. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Согласно информации, уже завершена подготовка снегоуборочных машин к работе на железной дороге в зимний период.

Известно, что зимой расчищать пути от снега будет специализированная техника в количестве 27 единиц, в том числе 15 снегоуборочных машин, 8 снегоочистителей, 1 струг-снегоочиститель, 3 путевые очистительные машины, оборудованные специальными щетками и предназначенные для расчистки свежевыпавшего снега.

Ранее сообщалось, что еще две станции снеготаяния планируется построить в Нижнем Новгороде. Строительство станций снеготаяния запланировано в Московском и Автозаводском районах, под них уже сформированы земельные участки. Стоимость проекта составляет более 100 млн рублей.