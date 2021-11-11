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Общество

Ещё две станции снеготаяния планируется построить в Нижнем Новгороде

15 ноября 2021 13:47  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Администрация Нижнего Новгорода ведёт переговоры с инвестором о строительстве двух новых станций снеготаяния. которые будут возведены по концессионному соглашению. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Илья Штокман.

В частности, строительство станций снеготаяния запланировано в Московском и Автозаводском районах, под них уже сформированы земельные участки. Стоимость проекта составляет более 100 млн рублей.

Штокман напомнил, что АО "Нижегородский водоканал" также в рамках концессионного соглашения возводит станцию снеготаяния в Нижегородской районе. Сметная стоимость строительства станции составляет 104 млн рублей. Объект будет сдан до 31 декабря текущего года.

"Для города данные проекты имеют особую важность, потому что их реализация позволит обеспечить комплексный подход к уборке городских территорий от снега и позитивно скажется на экологической обстановке в Нижнем Новгороде в целом", - подчеркнул заместитель главы администрации.

Кроме того, Нижегородский водоканал, также по концессионному соглашению модернизирует системы водоснабжения и водоотведения, в которые компания уже инвестировала более 6 млрд рублей.

Ещё одно важное для Нижнего Новгорода концессионное соглашение касается работы транспортной системы - а именно, реконструкции депо и капитально-восстановительного ремонта вагонов метро. Стоимость проекта, стартовавшего в 2019 году, составляет почти 1 млрд рублей. На данный момент уже проведена модернизация 26 вагонов и ведётся реконструкция здания метро.

Также по концессии с ПАО "Ростелеком" в городе установлены 334 остановочных павильона с мультимедийным табло, а по концессии с ПАО "Мегафон" создаются платные парковки, что позволит упорядочить парковочные места и снизить трафик в центре города.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Концессия
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