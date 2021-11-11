Двух нижегородцев с наркотиками задержали на территории областного центра Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали двух граждан, имевших при себе наркотические вещества, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В Московском районе на улице Страж революции поймали 24-летнюю нижегородку, у которой нашли пакетик с наркотиком общей массой 1,140 грамм.

В Ленинском районе на улице Героя Попова полицейские остановили 18-летнего молодого человека, у которого при досмотре был найден синтетический наркотик, общей массой 0,430 грамм.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 УК РФ ("незаконные приобретение, хранение наркотических средств"). Санкция указанной части данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Проводятся расследования.

Напомним, что научный сотрудник одного из нижегородских вузов подозревается в выращивании наркосодержащих грибов.