Откачивание воды организовано на улицах Московского района Нижнего Новгорода Общество

Откачивание воды организовано на улицах Московского района Нижнего Новгорода

Подрядные организации приступили к откачиванию воды от растаявшего снега с дорог в Московском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в районной администрации, работы проводятся на проспекте Героев, на путепроводе на улице Рябцева и на улице Березовская.

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин рассказал, что дорожные службы 21 ноября также проводят противогололедную обработку территорий.

Напомним, в связи с прогнозируемым снегопадом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение довести до максимума количество спецтехники и рабочих во время круглосуточных дежурств.

Согласно докладу департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии, в уборке снега в выходные дни 20-21 ноября в Нижнем Новгороде планируется задействовать почти 400 единиц техники и 900 дорожных рабочих. Кроме того, бороться с последствиями снегопада будут дворники ДУКов и работники подрядных организаций, осуществляющих содержание общественных пространств, благоустроенных в этом году.

