Количество спецтехники и рабочих на дорогах Нижнего Новгорода увеличат до максимума в связи с аномальным снегопадом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с прогнозируемым аномальным снегопадом Юрий Шалабаев дал поручение довести до максимума количество спецтехники и рабочих во время круглосуточных дежурств. Об этом стало известно по итогам заседания оперштаба, на котором главы районов, руководители ДУКов и подрядных организаций представили свои планы работы на выходные.

Синоптики предупредили о том, что на центральную часть России надвигается самый мощный за последние 73 года снегопад. Предполагается, что он начнётся в ночь на 20 ноября и продолжится все выходные.

"Это серьёзный вызов, к которому надо тщательно подготовиться. Поэтому я требую, чтобы районные администрации, дорожники и подрядчики, в том числе отвечающие за уборку общественных пространств, перешли на усиленный режим работы и довели до максимума количество спецтехники и рабочих во время круглосуточных дежурств", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что работа на опережение уже оправдала себя в этом сезоне и показала свою эффективность. Но те подрядчики и ДУКи, которые не справятся с поставленными задачами, получат штрафы и выговоры. За качеством проделанной в выходные работы проследит АТИ.

Согласно докладу департамента транспорта и дорожного хозяйства в уборке выходные планируется задействовать почти 400 единиц техники и 900 дорожных рабочих. Кроме того, будут привлечены дворники ДУКов и работники порядных организаций, которые занимаются содержанием общественных пространств.

При этом ответственные сотрудники администрации Нижнего Новгорода и районов будут работать эту неделю без выходных.

"Я жду, что вы проконтролируете работу по уборке снега не из окон своих кабинетов, а будете оперативно инспектировать подведомственные территории и докладывать мне о ходе работ. Мы должны сделать все для того, чтобы в понедельник люди могли спокойно добраться на работу", - заявил градоначальник.

Напомним, жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Кроме того, по вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.