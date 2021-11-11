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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту падения монтажника с высоты на стройке в Нижегородском районе

22 ноября 2021 11:53  [88] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уголовное дело возбуждено по факту падения монтажника с высоты на стройке в Нижегородском районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Напомним, что 15 ноября во время монтажа прижимных и декоративных крышек 42-летний монтажник упал со строительных лесов с высоты 10 метров. Мужчина остался жив, но получил многочисленные травмы.

В ходе расследования уголовного дела действиям лиц строительной организации, ответственных за безопасность при проведении указанных работ и допустивших травмирование рабочего, будет дана юридическая оценка.

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Теги:
СК РФ Травма
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