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Общество

Более 100 самовольно установленных сараев и гаражей снесли в Нижегородском районе

23 ноября 2021 13:08  [115] Общество

Фото: пресс-служба райадминистрации

Более 100 самовольно установленных сараев и гаражей снесли в Нижегородском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, в этом году на территории района было демонтировано более 100 сараев и гаражей. Работы проводились на ул. Грузинская, ул. Слобода Печеры, ул. Семашко, ул. Ильинская, ул. Почтовый съезд, ул. Большая Покровская, пер. Холодный, ул. Костина, ул. Большие Овраги, ул. Нижегородская, ул. Большая Печерская, ул. Ульянова, ул. Сергиевская, ул. Почтовый съезд, пер. Вахитова, ул. Ошарская, ул. Новая, ул. Короленко, ул. Алексеевская, ул. Гребешковский откос, ул. Гоголя, ул. Звездинка, ул. Усилова.

Напомним, что всего в этом году в Нижнем Новгороде демонтировали 1 153 незаконно размещенных сарая и 461 гараж. При этом по результатам проведения конкурентных процедур образовалась экономия бюджетных средств в объеме 5,2 млн рублей. Эти средства будут направлены на демонтаж дополнительно 400 сараев и 30 гаражей по заявкам администраций районов города.

"Современный муниципалитет не может терпеть на своей территории полуразрушенные самовольные постройки. Это вопрос не только эстетики, хотя внешний вид улиц и дворов тоже очень важен для комфорта горожан. В первую очередь, заброшенные сараи и гаражи небезопасны, особенно для детей и подростков, у которых любопытство часто берет верх над осторожностью", – сказал мэр города Юрий Шалабаев.

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