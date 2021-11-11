Дороги на шести улицах в Сормовском районе планируют отремонтировать в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дороги на шести улицах в Сормовском районе планируют отремонтировать в 2022 году по программе "Вам решать". Об этом сообщили в райадминистрации.

Согласно информации, девять заявок поступило от сормовичей для реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!".

В рамках проекта жители района предлагают отремонтировать дороги в зоне частной застройки на улицах Перова, Комитетской, Унженской, Формовочной, Фубровской, Биробиджанской.

Кроме того, есть инициатива отремонтировать тротуар на ул. Вождей Революции, а также установить детскую и спортивную площадку на бульваре Юбилейном и улице Никиты Рыбакова.

Отметим, что реализация этих инициатив зависит от активности жителей.

Напомним, 23 ноября стартовало голосование за инициативы жителей Нижегородской области, выдвинутые в рамках программы "Вам решать!". Всего в регионе предложено около 900 инициатив.

Проголосовать за инициативные проекты можно на сайте вамрешать.рф до 22 декабря 2021 года включительно. Кроме того, голосовать можно по номеру телефона 8-800-222-79-45.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта в 2022 году из бюджета Нижегородской области будет выделено 730 млн рублей.

СПРАВКА:

Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идёт со стороны области и населённого пункта, а также со стороны граждан и спонсоров (до 1%). Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек и получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а затем активно поддержать свой проект в голосовании.