Первый троллейбус с запасом автономного хода выйдет на маршрут №17 "пл. Минина - Цветы" с 25 ноября Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первый в Нижнем Новгороде троллейбус с запасом автономного хода 25 ноября выйдет на регулярный маршрут №17, который соединяет площадь Минина и Пожарского и Кузнечиху. Теперь рейс будет продлён но микрорайона "Цветы". Глава города Юрий Шалабаев протестировал новый вид транспорта.

Уникальность троллейбуса в том, что он оборудован накопителем электроэнергии, который обеспечивает ему запас автономного хода до 20 км. Таким образом, часть своего пути он будет ехать без использования контактной сети. Это позволило продлить маршрут №17 до улицы Академика Сахарова.

Напомним, низкопольный троллейбус 32100D впервые вышел в тестовый маршрут в августе этого года Спустя три месяца "обкатки" он готов начать работу в качестве рейсового. Расписание движения будет сформировано в зависимости от дорожной обстановки, добавили в МП "НЭТ".

В машине имеются 22 сидячих места, а в целом она может вместить до 80 пассажиров. При этом, в салоне установлена система кондиционирования.

"Троллейбус пока полностью оправдывает ожидания, он может в зависимости от погодных и дорожных условий автономно проходить до 20 км, что в несколько раз больше, чем протяженность маршрута от улицы Ванеева до микрорайона "Цветы". Пока троллейбус возвращается обратно до площади Минина, батарея восстанавливает 100% заряда", - отметил Юрий Шалабаев.

Данную модель троллейбуса будет производить АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" в составе госкорпорации "Ростех"). На предприятии отметили, что эти машины отвечают современным требованиям города-миллионника, позволяют связать действующие городские маршруты с контактной сетью и новые районы без неё. К тому же они являются экологичным, надёжным и экономически выгодным видом транспорта.

Юрий Шалабаев рассказал, что в планах администрации Нижнего Новгорода продолжить обновление парка троллейбусами на автономном ходу.

"Они могли бы пригодиться на многих участках городских дорог, например, в Щербинках. Посмотрим в работе, убедимся в эффективности и будем работать дальше", – заявил мэр.