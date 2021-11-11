Магистральную теплосеть на улице Надежды Сусловой заменят до конца 2021 года Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проинспектировал ход плановых работ по замене участка теплосети на ул. Надежды Сусловой. Здесь с начала октября подрядная организация проводит реконструкцию теплотрассы от дома №2/1 до дома №24.

Как отметили в городской администрации, теплотрасса была построена в 1986 году. После гидравлических испытаний в июне 2021 года на ней были выявлены повреждения. Для повышения надёжности теплоснабжения 56 домов, 2 детских садов и школы, получающих тепловую энергию по данной трассе, было принято решение о замене участка в рамках ремонтной программы текущего года.



"Использование временных резервных схем позволяет жителям получать тепло и горячую воду, а теплоэнергетикам проводить необходимые работы. Объемы ремонтной программы увеличиваются, что, в конечном счете, повышает эффективность и надежность теплоснабжения, - отметил Юрий Шалабаев. – Дал поручение генеральному директору "Теплоэнерго" строго следить за соблюдением сроков и обеспечением качества работ на "зимних" объектах ремонтной программы".

Глава города подчеркнул, что зимние работы на теплосетях – мероприятие исключительное, но в данном случае необходимое, потому что позволит повысить надежность теплоснабжения и избежать аварийных отключений на данном участке.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин добавил, что между отопительными сезонами в этом году прошло меньше времени, чем обычно, поскольку прошлый закончился поздно, а новый начался раньше.

"По времени мы получили существенные ограничения. Но при этом не снизили планку по объемам работ. Основные работы на сетях были завершены в межотопительный период – на сегодня заменено 90 км теплосетей. Но у нас есть опыт выполнения работ в отопительный период без ограничения в подаче тепла и горячей воды с использованием резервных схем. В работе у нас сейчас два таких крупных участка: на ул. Сусловой и генерала Штеменко. Ремонтные работы идут в графике", - прокомментировал руководитель "Теплоэнерго."

В подрядной организации заверили, что строительная готовность объекта свыше 70%. На участке используются трубы в заводской пенополимерминеральной изоляции, гарантийный срок эксплуатации которых более 25 лет.

Напомним, во время подготовки к работам на улице Надежды Сусловой в охранной зоне теплотрассы (от тепловой камеры у дома №2/1 до тепловой камеры у дома №24) было выкопано 11 голубых елей. Их пересадили в сквер на проспекте Гагарина. Перенос деревьев был организован по просьбе местных жителей.