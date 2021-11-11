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Общество

Новые муниципальные кладбища могут организовать рядом с Нижним Новгородом

29 ноября 2021 13:09  [310] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новые муниципальные кладбища могут организовать рядом с Нижним Новгородом. Об этом сообщил директор департамента благоустройства администрации города Антон Максимов в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству, на которой рассматривался проект бюджета города на 2022 год.

По его словам, в связи с недостатком мест для захоронения в Нижнем Новгороде департамент обратился в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Горадминистрации было предложено два земельных участка в Богородском районе. Сейчас администрация рассматривает целесообразность устройства там новых кладбищ.

Антон Максимов отметил, что в этом году был расчищен и подготовлен к новым захоронениям участок площадью 11,4 гектара "Ново-Сормовского" кладбища. По его словам, это позволит обеспечить захоронения в течение 2,5 лет. Ранее сообщалось, что введение этого участка позволит в дальнейшем осуществить порядка 22 тысяч захоронений.

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Теги:
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