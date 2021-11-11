Еще два дома ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще два дома ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию. Об этом сообщается на странице Фонда защиты прав дольщиков в соцсети ВКонтакте.

Согласно информации, фонд получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов № 16 и 17.

В домах расположены 104 квартиры, которые будут переданы жильцам с отделкой под ключ.

Всего будут восстановлены права 110 дольщиков. Ключи им планируется начать выдавать со следующей недели.

Напомним, ЖК "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов в стране, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В марте 2018 года бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" был признан банкротом. 10 апреля 2019 года Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками "Новинки Smart City". В конце мая Арбитражный суд удовлетворил заявление, а уже летом новый застройщик возобновил работы. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс планируется достроить в ноябре 2022 года.

Согласно графику завершения строительства домов, поступившему в адрес министерства от застройщика в сентябре, дома №20 планируется ввести в ноябре 2021 года, дома №21 – в декабре 2021 года, дома №22 – в феврале 2022 года, домов №18 и №19 – в марте 2022 года, домов №6 и №7 – в сентябре 2022 года, домов №№1, 2, 3, 4, 5, 23, 29, 31 – в ноябре 2022 года.