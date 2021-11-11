Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Определяются места для установки новогодних елей
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 ноября 2021 16:36  [68] Артём Кавинов: "Решающий фактор при выборе проектов "Вам решать!" – активное участие жителей"
29 ноября 2021 16:22  [74] Почти 100 жалоб на нарушения водоохранного законодательства рассмотрело Минэкологии Нижегородской области в 2021 году
29 ноября 2021 16:15  [111] Открытие общественного туалета на Б.Покровской перенесено на 2022 год
29 ноября 2021 15:46  [170] Еще два дома ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию
29 ноября 2021 15:37  [118] Суды Нижнего Новгорода рассмотрели еще более 190 дел о нарушении указа губернатора
29 ноября 2021 15:30  [142] Депутаты Думы Нижнего Новгорода рекомендовали администрации запланировать благоустройство территории от пл. Жукова до ул. Ларина
29 ноября 2021 15:13  [156] Нижегородцы могут узнать расположение резидентных зон на специальном сайте
29 ноября 2021 15:02  [255] Нижегородского перевозчика ИП Саакян оштрафовали за нарушение масочного режима
29 ноября 2021 14:39  [136] Качество уборки в Нижегородском районе проверила специальная комиссия
29 ноября 2021 14:14  [128] Курсы социального проектирования для национально-культурных автономий планируется провести в Нижнем Новгороде
Общество

Еще два дома ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию

29 ноября 2021 15:46  [170] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще два дома ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию. Об этом сообщается на странице Фонда защиты прав дольщиков в соцсети ВКонтакте.

Согласно информации, фонд получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов № 16 и 17. 

В домах расположены 104 квартиры, которые будут переданы жильцам с отделкой под ключ. 

Всего будут восстановлены права 110 дольщиков. Ключи им планируется начать выдавать со следующей недели.

Напомним, ЖК "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов в стране, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В марте 2018 года бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" был признан банкротом. 10 апреля 2019 года Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками "Новинки Smart City". В конце мая Арбитражный суд удовлетворил заявление, а уже летом новый застройщик возобновил работы. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс планируется достроить в ноябре 2022 года. 

Согласно графику завершения строительства домов, поступившему в адрес министерства от застройщика в сентябре, дома №20 планируется ввести в ноябре 2021 года, дома №21 – в декабре 2021 года, дома №22 – в феврале 2022 года, домов №18 и №19 – в марте 2022 года, домов №6 и №7 – в сентябре 2022 года, домов №№1, 2, 3, 4, 5, 23, 29, 31 – в ноябре 2022 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долгострои Дольщики Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph