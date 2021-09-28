Жилой комплекс "Новинки Smart City" планируется достроить в ноябре 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жилой комплекс "Новинки Smart City" планируется достроить в ноябре 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

Согласно графику завершения строительства домов, поступившему в адрес министерства от застройщика в сентябре. ввод в эксплуатацию домов №16 и №17 планируется в октябре 2021 года, дома №20 – в ноябре 2021 года, дома №21 – в декабре 2021 года, дома №22 – в феврале 2022 года, домов №18 и №19 – в марте 2022 года, домов №6 и №7 – в сентябре 2022 года, домов №№1, 2, 3, 4, 5, 23, 29, 31 – в ноябре 2022 года.

Таким образом, уже в текущем году будет введено четыре дома.

На сегодняшний день в доме №16 завершены строительно-монтажные работы. Технический заказчик устраняет замечания, выявленные в ходе проведения итоговой проверки инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области.

На жилом доме №17 завершаются отделочные работы, работы по благоустройству территории и монтажу внутренних инженерных систем.

Также завершается комплекс фасадных работ на доме №20, ведутся отделочные работы, а также работы по благоустройству территории и монтажу внутренних инженерных систем.

На жилом доме №21 выполняется комплекс фасадных работ, работы по монтажу внутренних инженерных систем и работы по монтажу оборудования в индивидуальном тепловом пункте.

Напомним, ЖК "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов в стране, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В марте 2018 года бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" был признан банкротом. 10 апреля 2019 года Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками "Новинки Smart City". В конце мая Арбитражный суд удовлетворил заявление, а уже летом новый застройщик возобновил работы. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что коммуникации всех долгостроев в жилом комплексе планируется завершить к ноябрю 2021 года.