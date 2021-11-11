Открытие общественного туалета на Б.Покровской перенесено на 2022 год

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Открытие общественного туалета на ул. Большой Покровской перенесено на 2022 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Нижегородского района со ссылкой на арендатора (ООО "СТО").
Согласно информации, сейчас там идут финишные работы - отделка, покраска, закупка оборудования. Заключаются договоры с ресурсоснабжающими компаниями. При этом, сами коммуникации уже подведены и разведены.
Завершить работы планируется в январе 2022 года.
Ранее сообщалось, что открытие туалета запланировано на осень. Реконструкция производится за счет инвестора.
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