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Общество

Открытие общественного туалета на Б.Покровской перенесено на 2022 год

29 ноября 2021 16:15  [124] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Открытие общественного туалета на ул. Большой Покровской перенесено на 2022 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Нижегородского района со ссылкой на арендатора (ООО "СТО").

Согласно информации, сейчас там идут финишные работы - отделка, покраска, закупка оборудования. Заключаются договоры с ресурсоснабжающими компаниями. При этом, сами коммуникации уже подведены и разведены.

Завершить работы планируется в январе 2022 года. 

Ранее сообщалось, что открытие туалета запланировано на осень. Реконструкция производится за счет инвестора.

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Теги:
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