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Общество

Общественный туалет на ул. Б. Покровской заработает осенью

18 августа 2021 14:16  [362] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Общественный туалет начали восстанавливать на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

По словам собеседника агентства, туалет сдан в аренду ООО "СТО", которое будет оказывать услуги нижегородцам.

Реконструкция производится за счет инвестора.

По данным компании, в рамках реконструкции металлоконструкция козырька входа была демонтирована, а затем восстановлена.

Открытие туалета запланировано на осень.

Напомним, что в июне стало известно, что мэрия продает право заключения договоров аренды общественного туалета на Б.Покровской.

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