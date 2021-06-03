Общественный туалет на ул. Б. Покровской заработает осенью

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Общественный туалет начали восстанавливать на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
По словам собеседника агентства, туалет сдан в аренду ООО "СТО", которое будет оказывать услуги нижегородцам.
Реконструкция производится за счет инвестора.
По данным компании, в рамках реконструкции металлоконструкция козырька входа была демонтирована, а затем восстановлена.
Открытие туалета запланировано на осень.
Напомним, что в июне стало известно, что мэрия продает право заключения договоров аренды общественного туалета на Б.Покровской.
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