Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 30 ноября. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Речь идет о светофорах:

- пр. Ленина – пр. Ильича;

- пр. Гагарина – ост. АО Термаль;

- ул. Родионова – ул. Фруктовая;

- пл. Свободы – ул. Варварская;

- ул. Ларина – ул. Геологов;

- пр. Ленина в районе дом №16;

- ул. Рябцева, остановка "Завод Сокол";

- пр. Бусыгина – ул. Газовская;

- ул. Героя Усилова около дома 2А (в районе школы №35);

- ул. Сергея Акима – ул. Сергея Есенина.

Специалисты МБУ "СМЭУ" в настоящее время проводят оперативный ремонт светофорных объектов.

Ранее сообщалось, что запрет на остановку и стоянку транспортных средств введут на улице Нахимова в Нижнем Новгороде 17 декабря.