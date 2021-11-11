Десять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 30 ноября. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.
Речь идет о светофорах:
- пр. Ленина – пр. Ильича;
- пр. Гагарина – ост. АО Термаль;
- ул. Родионова – ул. Фруктовая;
- пл. Свободы – ул. Варварская;
- ул. Ларина – ул. Геологов;
- пр. Ленина в районе дом №16;
- ул. Рябцева, остановка "Завод Сокол";
- пр. Бусыгина – ул. Газовская;
- ул. Героя Усилова около дома 2А (в районе школы №35);
- ул. Сергея Акима – ул. Сергея Есенина.
Специалисты МБУ "СМЭУ" в настоящее время проводят оперативный ремонт светофорных объектов.
Ранее сообщалось, что запрет на остановку и стоянку транспортных средств введут на улице Нахимова в Нижнем Новгороде 17 декабря.
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