Запрет на остановку и стоянку транспортных средств введут на улице Нахимова в Нижнем Новгороде

Схема транспортных ограничений
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В Ленинском районе Нижнего Новгорода с 17 декабря введут запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке ул. Адмирала Нахимова от дома №8 до проспекта Ленина. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Кроме того, в ночное время по вторникам с 00:00 до 6:00 запрет парковки будет действовать на участке ул. Адмирала Нахимова от дома №8 до ул. Партизанской.
Как пояснили в департаменте, данные изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения качественной уборки снега и беспрепятственного движения транспорта.
Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на штрафстоянку.
Ранее сообщалось, что также с 17 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Лескова - по средам в ночное время.
Кроме того, парковаться запретят на участке Зеленского съезда - от Кладовой башни до Коромысловой башни Нижегородского кремля.
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