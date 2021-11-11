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Общество

Запрет на остановку и стоянку транспортных средств введут на улице Нахимова в Нижнем Новгороде

26 ноября 2021 17:15  [24] Общество
Схема транспортных ограничений

Схема транспортных ограничений

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ленинском районе Нижнего Новгорода с 17 декабря введут запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке ул. Адмирала Нахимова от дома №8 до проспекта Ленина. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, в ночное время по вторникам с 00:00 до 6:00 запрет парковки будет действовать на участке ул. Адмирала Нахимова от дома №8 до ул. Партизанской.

Как пояснили в департаменте, данные изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения качественной уборки снега и беспрепятственного движения транспорта.

Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещаться на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что также с 17 декабря будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Лескова - по средам в ночное время.

Кроме того, парковаться запретят на участке Зеленского съезда - от Кладовой башни до Коромысловой башни Нижегородского кремля.

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Теги:
движение Парковка Транспорт
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