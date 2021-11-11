Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

В парке "Швейцария" и Сормовском парке можно будет покататься по искусственному льду. Остальные катки будут заливать при определенных погодных условиях - устойчивом минусе в течение нескольких дней.

Больше всего – 24 ледовых площадок – появится в Автозаводском районе. Они будут находиться по адресам: пр. Октября, 16, ул. Веденяпина, 16, ул. Пермякова, 46, пр. Бусыгина, 34, ул. Дьяконова, 20, ул. Мончегорская, 34, пр. Ильича, 43/1, пр. Кирова, 20/1, ул. Южное шоссе, 20а, ул. Бахтина, 1а, пос. Мостоотряд, пос. Парижской коммуны, ул. Лоскутова, 11 (учебно-тренировочный стадион), ул. Смирнова, 13а (ЦРТДЮ "Досуг" С/к "Восток"), в Автозаводском парке (каток "Катушка") и на территории школ №5, 20, 37, 58, 59, 111, 125, 128, 145.

В Сормовском районе будут функционировать ледовая арена стадиона "Труд", открытый и крытый катки "Русский лед" в Сормовском парке, каток около ТЦ "Лента", а также катки на территории школ №27, 76, 79, 84, 141 156 и детского клуба "Космос".

В Канавинском районе - в доме спорта "Железнодорожник", в парке им. "1 Мая", на Нижегородской Ярмарке, на площадке "СпортПорт", а также на территории школ №51, 96, 110, 121, 176.

В Московском районе - на площадке у ДС "Юность", на стадионе "Старт", в ДЮСШ "Полет", а также на территории школ №70, 87, 172.

В Приокском районе - в спортивном парке "Приокский" на пр. Гагарина, в парке "Швейцария", на территории школ №1, 48, 174 и по адресу: Жукова,5.

В Нижегородском районе откроется каток на стадионе "Динамо" и на территории школ №7, 22, 35, 42, 103.

В Советском районе - три хоккейные коробки на ул. Белинского,83, Малиновского,2 м Гагарина, 60.

В Ленинском районе - катки у кинотеатра "Россия", по адресу: пер.Райниса, 7, в ЖК "Аквамарин".

Ранее сообщалось, что нижегородские катки смогут работать без проверки QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или иммунизацию от коронавируса, с ограничением по числу посетителей.

В настоящее время некоторые катки уже открыли сезон массовых катаний. Так, например каток "Русский лед" в Сормовском парке заработал еще 5 октября. Администрация стадиона "Труд" объявила о старте сезона 21 ноября. Каток "Катушка" в Автозаводском парке открылся 24 ноября.