Нижегородские катки смогут работать без проверки QR-кодов с ограничением по числу посетителей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские катки смогут работать без проверки QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или иммунизацию от коронавируса, с ограничением по числу посетителей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, для открытых катков в таком случае возможно одновременное присутствие на льду не более одного человека на 20 кв.м. Для закрытых - до 25 человек на льду, но не более 1 человека на 30 кв.м. его поверхности. Также учитывается пропускная способность раздевалок.

"Сейчас указ дает возможность администрации катка принимать решение о формате работы. И если принимается решение допускать посетителей по QR-кодам или мультипассу, то данные ограничения не действуют", - пояснил глава региона.

В настоящее время некоторые катки уже открыли сезон массовых катаний. Так, например каток "Русский лед" в Сормовском парке заработал еще 5 октября. Как НИА "Нижний Новгород" рассказали в парке, в настоящее время вход на каток осуществляется по QR-кодам при предъявлении паспорта, но, возможно, в ближайшие дни руководством будет принято решение отказаться от них.

Администрация стадиона "Труд" объявила о старте сезона 21 ноября. На стадионе агентству заявили, что вход на каток осуществляется по QR-кодам при предъявлении паспорта.

Каток "Катушка" в Автозаводском парке открылся на этой неделе - массовые катания были организованы 24 и 25 ноября. Но, как НИА "Нижний Новгород" рассказали на катке, в эти выходные его не планируется заливать из-за потепления. Как только закрепится минусовая температура, он возобновит работу. Посетить каток сейчас имеют возможность только нижегородцы, имеющие QR-код о вакцинации.

В ТРЦ "Рио" каток работает круглый год. Принять участие в массовых катаниях могут только посетители с QR-кодами, которые требуется предъявить на входе в торговый центр.

Как корреспонденту сообщили на стадионе "Динамо", каток там откроется в конце декабря. Как именно будет организован допуск посетителей к массовым катаниям, решение еще не принято.

Также сейчас еще неизвестна точная дата открытия и формат работы катка на площадке "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород".

Напомним, в этом году каток планируется залить на территории Нижегородской ярмарки, которая станет главной площадкой празднования Нового года, а также в парке "Швейцария".

Ранее сообщалось, что каток также откроется в торгово-развлекательном центре "OCEANIS Mall".