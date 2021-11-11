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Бизнес

Сотрудники "Теплоэнерго" получили награды в честь 800-летия Нижнего Новгорода

01 декабря 2021 10:35  [1] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Сотрудники Теплоэнерго" получили награды в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 10 сотрудников компании награждены утвержденной указом президента РФ юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода" за значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.

Почетные награды получили сотрудники "Теплоэнерго", которые на протяжении многих лет трудились на благо города: слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда РТС "Ленинский" Александр Беляков, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда РТС "Нижегородский" Анатолий Мармышев, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда РТС "Заречный" Алексей Рычагов.

Медалей также удостоились: заместитель технического директора по обеспечению производства Игорь Купцов, начальники районов тепловых сетей предприятия Алексей Ананьев, Равиль Баширов, Павел Декусар, Сергей Демин, Александр Перов и заместитель главного инженера РТС "Нижегородский" Иван Тяжелов.

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Олег Алешин, приветствуя награжденных, отметил большой вклад компании в подготовку города к празднованию 800-летия и поблагодарил сотрудников предприятия за добросовестный труд.

"Сегодня мы наградили медалью президента Российской Федерации людей, которые каждый день трудятся, чтобы в наших домах и учреждениях было тепло. Теплоэнерго очень много делает для города, поэтому награды, действительно, заслуженные. Хочу сказать всем спасибо за труд, который дает нашему городу и тепло, и красоту", - сказал Олег Алешин.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, поздравляя сотрудников с награждением, подчеркнул вклад каждого члена коллектива в большую работу по подготовке к 800 летнему юбилею города и повышению надежности его системы теплоснабжения.

"Очень дорого и важно, что труд наших коллег, которые приняли самое непосредственное участие в подготовке города к 800-летию, оценен по достоинству. Это была большая работа, и в том, что нам удалось выполнить все в срок и качественно, есть вклад каждого сотрудника предприятия. Хочу сказать слова благодарности всему коллективу Теплоэнерго – именно ваш каждодневный, часто незаметный постороннему взгляду труд позволил нам не только осуществить подготовку города к большому празднику, но и выполнить серьезные объемы работ по повышению надежности системы теплоснабжения для комфорта горожан", - отметил он.

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Теги:
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