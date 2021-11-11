Новогодняя программа на Нижегородской ярмарке откроется концертом номеров шоу "Ледниковый период" Общество

Сцена из спектакля Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств Фото: с сайта шоу

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новогодняя программа на Нижегородской ярмарке откроется 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря.

Режиссером гала-концерта является Илья Авербух. В шоу примут участие фигуристы Евгения Медведева, Оксана Домнина, Максим Маринин, Екатерина Боброва, Татьяна Волосожар, Роман Костомаров и Максим Шабалин.

С этого дня на территории ярмарки будет ежедневно организована анимационная программа, открыт каток для массовых катаний (до 13 марта), работать фудкорт и новогодняя ярмарка.

Церемония закрытия празднования и передача титула "Новогодней столицы" Новосибирску запланирована на 9 января. В этот же день состоится шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Это ледовое шоу Татьяны Навки с участием звезд фигурного катания Алины Загитовой, Петра Чернышева, Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса.

"Зрелищный мюзикл на льду с акробатическими номерами и звездным составом рассказывает историю о том, как принц спасает принцессу от страшного заклятья феи", - говорится в презентации правительства Нижегородской области, которую представил Олег Беркович.

Напомним, что Нижегородская ярмарка станет главной локацией празднования Нового года в этом году. В новогоднюю ночь на площадке предусмотрена анимационная программа до 2:00, спортивные активности и салют.

Ранее сообщалось, что Москва подарила Нижнему Новгороду карусель, которая будет установлена на Нижегородской ярмарке.

Напомним также, ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и мышиный король" представят нижегородцам на стадионе "Труд" 2-8 января.

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