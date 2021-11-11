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Культура и отдых

Ледовое шоу "Щелкунчик" представят нижегородцам на стадионе "Труд" вместо "Алисы в стране чудес"

01 декабря 2021 13:29  [37] Культура и отдых

Фото: с сайта шоу

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ледовое шоу "Щелкунчик и мышиный король" представят нижегородцам на стадионе "Труд" вместо ранее запланированного - "Алиса в стране чудес" 2-8 января. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря.

Он отметил, что это новогодняя сказка, которая создаёт настроение.

Шоу также поставил Илья Авербух. Согласно информации на сайте шоу, главные роли в спектакле исполняют Татьяна Тотьмянина (Маша) и Максим Маринин (Щелкунчик), а мышиного короля играет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Как ранее сообщал Олег Беркович, вход на шоу будет за символическую плату - в районе 50-100 рублей. Также предусмотрены льготы.

Министр отметил, что местом проведения стадион "Труд" был выбран из-за его вместительности (до 20 тысяч человек). При этом в условиях коронавирусных ограничений ожидается 2−5 тысяч зрителей. Зрители будут размещены на трибунах с учетом социальной дистанции. Планируется, что они будут смотреть представление стоя.

Отметим, что посещение массовых мероприятий в Нижегородской области в настоящее время возможно только при предъявлении QR-кода с сайта госуслуг, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, или "Мультипасса". На детей это требование не распространяется. Однако, родители без этих документов не смогут сопровождать ребенка на шоу.

Напомним, что Нижний Новгород в этом году признан "Новогодней столицей России-2022".

Напомним также, что чемпион мира по фигурному катанию, продюсер Илья Авербух поставил гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода "Начало нового".

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Теги:
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