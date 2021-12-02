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Общество

Движение транспорта перекроют на улицах Циолковского и Культуры с 4 декабря по 25 мая

03 декабря 2021 16:39  [158] Общество
Схема изменения движения

Схема изменения движения

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в связи с капитальным ремонтом дорожного полотна с 4 декабря по 25 мая будет приостановлено движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, утром 4 декабря будут введены ограничения на улице Циолковского - на участке дороги от улицы Мирошникова до улицы Торфяной и улице Культуры - на участке дороги от дома 113 до улицы Коперника.

В Дептрансе отметили, что объезд перекрытых участков будет организован по прилегающим улицам - Коперника, Островского, Мирошникова, Коммуны, Федосеенко, а также Юбилейному бульвару. Остановки общественного транспорта также будут перенесены на близлежащие улицы.

Автомобилистам следует заранее планировать маршрут движения, пролегающий через данный микрорайон.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Припаркованные в зоне действия ограничений автомобили будут перемещаться на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что 1 декабря открылось движение по реконструированному участку улицы Светлоярской, входящему в транспортную развязку на ул. Циолковского.

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Теги:
Автомобили движение Транспорт
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