Открыто движение по участку транспортной развязки на ул. Циолковского Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение по участку транспортной развязки на ул. Циолковского открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет о реконструированном участке ул. Светлоярской.

"Уверен, что пуск машин по данному участку улучшит транспортную обстановку в районе производства работ", - написал он.

По информации главы региона, на дороге установлены две временные автобусные остановки для удобств жителей расположенных рядом улиц.

На сегодняшний день общая строительная готовность развязки - около 70%. Отметим, что за время чуть больше месяца готовность объекта увеличилась на 9%.

"Идем в хорошем темпе, весной должны завершить", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, что работы по строительству развязки начались 15 сентября 2020 года. Полностью завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, должны к 25 мая 2022 года.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Стоимость работ составляет 4,8 млрд рублей.