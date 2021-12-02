Ремонт дорог по нацпроекту БКД в 2021 году завершили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Ремонт дорог протяжённостью более 35 км, запланированных в этом году в рамках ремонтной кампании нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", завершился в Нижнем Новгороде в полном объёме. Всего в этом году по проекту было отремонтирован 31 участок автомобильных дорог. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.

"Объём работ в этом году, если говорить и про нацпроект БКД, и про областные, и муниципальные программы – беспрецедентный: более 100 участков дорог были отремонтированы в Нижнем Новгороде. Работы на многих из них отличались особой сложностью. На улицах в центральной части города, помимо дорожного ремонта, мы меняли сети, реализовывали проект "Чистое небо", ремонтировали фасады, модернизировали уличное освещение, делали ливневые стоки и ливневую канализацию", - рассказал мэр.

Юрий Шалабаев отметил, что кампания по ремонту дорог в этом году имела ряд отличительных особенностей: специалисты применяли бетонную и гранитную плитку на тротуарах, установили гранитные борты и использовали асфальтобетонные смеси, устойчивые к образованию колейности, а также на некоторых участках использовали структурную разметку.

Специалисты ГУММиД вместе с общественниками следили за дорожными работами, выявляли даже мелкие недочёты, которые оперативно устранили подрядчики. В Управлении добавили, что гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Самыми протяжёнными участками в рамках нацпроекта в этом году стали участки по проспекту Гагарина: от пл. Лядова до ул. Медицинской и от ул. Медицинской до кинотеатра "Электрон" (3,5 км).

Самым востребованным у туристов стала обновлённая площадь Минина и Пожарского. Рядом с ней в этом году комплексно отремонтировали улицу Варварскую, на которой для безопасности и удобства установили пандусы, ограждения и новые светофоры.

Кроме того, была отремонтирована и реконструирована площадь Сенная. Там обустроили островки безопасности, ввели дополнительные "зебры" и увеличили количество светофоров с дополнительным временем для перехода дороги пешеходами.

Напомним, порядка 20 улиц с высоким автомобильным трафиком в нескольких районах Нижнего Новгорода будут отремонтированы в 2022 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В перечень автодорог, подлежащих ремонту в следующем году, вошли в том числе ул. Ларина, Нижневолжская набережная, Южное шоссе, ул. Глеба Успенского, Кладбищенский проезд, ул. Ванеева, ул. Гаугеля. На ремонт предусмотрено финансирование в размере более 820 млн рублей.