Нижегородский район очистят от несанкционированных граффити и рекламных объявлений Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Объекты городской инфраструктуры в Нижегородском районе очистят от несанкционированных граффити и рекламных объявлений по поручению главы администрации района Ильи Лагутина.

Во время рабочего обхода подведомственной территории Илья Лагутин заявил, что к Новому году исторический центр Нижнего Новгорода должен встреть туристов и порадовать нижегородцев благоустроенной и аккуратной территорией.

"Необходимо очистить от рисунков и неопрятных бумажек фасады домов, лавочек, столбы, остановки общественного транспорта и опоры наружного освещения", - заявил глава районной администрации.

"Сквер им. А.М. Горького – не только любимое "место встреч" для нижегородцев, но и ориентир для туристов. Рядом с обновленным городским пространством находится центральная станция метро. Здесь установлено и главное украшение города – Горьковская елка. Мы ждем большое количество гостей и с особым вниманием относимся к содержанию территории. Комплексная подготовка обеспечат безопасность и комфорт на улицах нашего района в новогодние праздники", – добавил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Глава районной администрации отметил, что рабочие обходы являются регулярной практикой. Так, на прошлой неделе комиссия проинспектировала улицы Рождественскую и Кожевенную, где специалисты проверили не только качество уборки территорий, но и размещение рекламных конструкций в рамках дизайн-кода города.

"Личный контроль и оперативная фиксация нарушений особенно важны сейчас, в зимний период, для комплексного развития территории Нижегородского района", - подчеркнул Илья Лагутин. По итогам мероприятия подрядные организации внесли в перечень работ новые задачи, а также сроки по устранению выявленных замечаний.