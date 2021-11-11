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Общество

Качество уборки в Нижегородском районе проверила специальная комиссия

29 ноября 2021 14:39  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Специальная комиссия проверяет качество уборки муниципальных территорий и общественных пространств в Нижегородском районе областного центра. В её состав вошёл в том числе и глава районной администрации Илья Лагутин, а также представители подрядчиков и ответственные административные сотрудники.

В частности, комиссия проинспектировала улицы Рождественскую и Кожевенную, где специалисты проверили не только качество уборки территорий, но и размещение рекламных конструкций в рамках дизайн-кода города.

"Для преображения городской среды и освобождения пространства от визуального мусора рекламные конструкции необходимо проверить на соответствие единому стилю в соответствии со стандартами, установленными муниципалитетом. Для поддержания порядка организациям требуется работать слаженно и системно", - подчеркнул Илья Лагутин.

Кроме того, в прошедшие выходные рабочие обходы состоялись на территории микрорайона Верхние Печёры. Инспекция проверила качество уборки на Казанском шоссе, улицах Верхне-Печёрской, Лопатина, Богдановича, Нижне-Печёрской, Бринского, Композитора Касьянова, а также по частному сектору.

По итогам проверок глава района Илья Лагутин дал поручение подрядчикам устранить обнаруженные недостатки – обработать противогололёдными материалам лестницы и дорожки, а также очистить от наледи и грязи придомовые территории.

Напомним, глава города Юрий Шалабаев дал поручение главам районов лично контролировать ситуацию с уборкой снега в Нижнем Новгороде. "Я жду, что вы проконтролируете работу по уборке снега не из окон своих кабинетов, а будете оперативно инспектировать подведомственные территории и докладывать о ходе работ", - подчеркнул градоначальник.

Ранее сообщалось, что ДУКИ и ТСЖ оштрафуют за ненадлежащую уборку снега во дворах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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