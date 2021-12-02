Более 240 дворов благоустроят в Нижнем Новгороде в следующем году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 240 дворов благоустроят в Нижнем Новгороде в следующем году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, в перечень работ по благоустройству войдет снос аварийных сараев, обустройство контейнерных площадок, установка игровых комплексов, обновление дорожек, газонов, зеленых насаждений, установка лавочек и креативных объектов.

Также мэр отметил, что при подготовке к 800-летию города было демонтировано 325 ветхих и аварийных сараев. Также на 21 придомовой территории было восстановлено освещение, проведен ремонт асфальтового покрытия, ремонт декоративного ограждения и озеленение территории. Еще на 32 придомовых территориях отремонтированы и заменены контейнерные площадки.

Помимо этого еще 52 двора было благоустроено за счет экономии, образовавшейся в результате выполнения работ по благоустройству общественных территорий по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Ранее сообщалось, что более 100 самовольно установленных сараев и гаражей снесли в Нижегородском районе. При этом всего в этом году в Нижнем Новгороде демонтировали 1 153 незаконно размещенных сарая и 461 гараж.