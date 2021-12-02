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Более 240 дворов благоустроят в Нижнем Новгороде в следующем году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
По его словам, в перечень работ по благоустройству войдет снос аварийных сараев, обустройство контейнерных площадок, установка игровых комплексов, обновление дорожек, газонов, зеленых насаждений, установка лавочек и креативных объектов.
Также мэр отметил, что при подготовке к 800-летию города было демонтировано 325 ветхих и аварийных сараев. Также на 21 придомовой территории было восстановлено освещение, проведен ремонт асфальтового покрытия, ремонт декоративного ограждения и озеленение территории. Еще на 32 придомовых территориях отремонтированы и заменены контейнерные площадки.
Помимо этого еще 52 двора было благоустроено за счет экономии, образовавшейся в результате выполнения работ по благоустройству общественных территорий по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".
Ранее сообщалось, что более 100 самовольно установленных сараев и гаражей снесли в Нижегородском районе. При этом всего в этом году в Нижнем Новгороде демонтировали 1 153 незаконно размещенных сарая и 461 гараж.
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