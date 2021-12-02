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Общество

Свет и газ включили в обесточенном из-за ЧП доме на проспекте Ленина

07 декабря 2021 18:20  [128] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в подъезде дома на проспекте Ленина, где сегодня утром произошло ЧП, снова включили свет и газ. Обесточенной до сих пор остаётся только квартира, в которой произошел инцидент. Об этом сообщили в администрации Ленского района.

Напомним, 7 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии в доме №15 на проспекте Ленина. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили повреждение оконных конструкций и выбитые стёкла в квартире.

Поскольку ни пожара, ни задымления не было, эвакуация жителей дома не проводилась, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области. Тем не менее, в результате ЧП пострадал один мужчина, который с термическим ожогом был доставлен в ожоговый центр ПИМУ.

В подъезде отключили газ и электричество. Глава города Юрий Шалабаев поручил оперативно закрыть тепловой контур дома, чтобы не допустить промерзания помещений.

По словам главы районной администрации Александра Кулагина, специалисты проверили газовое и электрооборудование в доме, после чего была восстановлена штатная работа всех систем жизнеобеспечения.

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Теги:
Ленинский район Пожар ЧП
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