Юрий Шалабаев остался недоволен качеством уборки дворов и тротуаров Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Глава города Юрий Шалабаев совершил инспекционный объезд всех районов Нижнего Новгорода, основываясь на обращениях нижегородцев, поступивших ему в соцсетях и на платформе "Лобачевский". По итогам проверки мэр заявил, что остался недоволен качеством уборки дворов и тротуаров в городе.

Так, в микрорайоне "Печерская долина" на улице Родионова комиссия обнаружила на тротуарах и проездах снежную кашу. Отмечается, что за уборку тротуаров здесь отвечает районная администрация и ТСЖ.

"Я уверен, что по многим территориям, которые обслуживают ТСЖ, ситуация примерно такая же. Не убирая снег, они фактически экономят на комфорте своих жильцов, которые потом пишут жалобы мне в социальных сетях. Разберитесь", - поручил Юрий Шалабаев главе администрации Нижегородского района Илье Лагутину, который пообещал взять ситуацию под контроль.

Также на плохую уборку после снегопада пожаловались жители улицы Баумана в Ленинском районе. Там уборка была осложнена припаркованными во дворах автомобилями. Юрий Шалабаев указал директору местного ДУКа на выявленные недочёты и рекомендовал работать в плотном контакте с жильцами, чтобы они своевременно убирали машины для очистки территорий.

Мэр потребовал от главы Ленинского района Александра Кулагина обеспечить в кратчайшие сроки нормативное состояние своих участков, дворов и территорий.

В Автозаводском районе жители утром жаловались на неубранный снег на улице Бурденко, однако к середине дня ситуация здесь изменилась – на уборку вышли рабочие и дорожная техника. Тротуары, находящиеся в зоне ответственности ДУКа, практически везде были очищены, но ситуация с территориями ТСЖ требует контроля и доработки, отметил глава Автозаводского района Александр Нагин.

"Тротуары и внутриквартальные дороги необходимо промести окончательно, чтобы на них не было воды и жижи. В пятницу синоптики прогнозируют серьезное похолодание и все, что вы не уберете, замерзнет. Потом очистить это будет в разы сложнее", - заявил глава города.

Юрий Шалабаев сообщил, что лучше всего с уборкой снега на придомовых территориях справился Канавинский район – там дворы вычищены до асфальта.

Как отметил градоначальник по итогам объезда, ситуация с уборкой снега в заречной части города лучше, чем в нагорной.

"Пока неплохо справляются с ситуацией в Автозаводском, Сормовском и Канавинском районах, больше всего недочетов на сегодня я увидел в Нижегородском районе. Но снегопад еще не закончился, поэтому это только предварительная оценка, которая, однако, также дает повод задуматься над эффективностью организации работы. Времени у нас немного. В пятницу, по прогнозам синоптиков, температура в городе опустится до минус 13-15 градусов. Дорожникам и коммунальщикам надо привести территории в порядок до этого времени – иначе вся неубранная жижа, вода и снег просто застынут. Я предупредил глав районов, что еще раз проверю в конце недели, как им удалось исправить ситуацию", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, в настоящее время через районы Нижегородской области проходит атмосферный фронт. В результате в Нижнем Новгороде за минувшие сутки выпало до 50% месячной нормы осадков.