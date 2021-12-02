Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде в связи с непрерывным снегопадом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде в связи с непрерывным снегопадом. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев.

Согласно документу, режим повышенной готовности вводится с 8 декабря в целях обеспечения надлежащего содержания улично-дорожной сети и бесперебойной работы общественного транспорта и эксплуатации личных транспортных средств.

Этот режим предполагает приведение в готовность сил и средств аварийных служб. Руководители районов должны обеспечить ликвидацию возможных аварийных ситуаций, связанных с авариями на коммунальных сетях, на объектах и линиях энергосистем, и организовать круглосуточную работу по содержанию объектов улично-дорожной сети и уборке снега на автомобильных дорогах.

По словам мэра города, введение режима повышенной готовности должно повысить ответственность глав районов и подведомственных организаций, занимающихся уборкой снега в Нижнем Новгороде.

Напомним что, по итогам объезда территорий 8 декабря Юрий Шалабаев остался недоволен качеством уборки дворов и тротуаров.

"Я лично проверил качество уборки снега во всех районах города. И, если уборка основных магистралей выполнена на "удовлетворительно", то ситуация по дворовым территориям, за которые отвечают ДУКи и ТСЖ, меня крайне не устроила", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее также сообщалось, что в настоящее время через районы Нижегородской области проходит атмосферный фронт. В результате в Нижнем Новгороде за минувшие сутки выпало до 50% месячной нормы осадков.