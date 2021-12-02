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Общество

Нижний Новгород вошел в шорт-лист премии Russian Creative Awards

09 декабря 2021 13:40  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижний Новгород вошел в шорт-лист премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, всего на участие в премии было подано более 3 тысяч заявок. По результатам работы экспертного совета были определены претенденты на победу в 10 кросс-индустриальных номинациях.

Нижний Новгород в номинации "Креативный регион" борется с Москвой, Ульяновской областью, Республикой Саха (Якутия) и ХМАО-Югрой.

Министр культуры региона Олег Беркович отметил, что в течение этого года в городе реализуется серия стратегических программ, которые связаны и с инфраструктурной, и с событийной, и с социальной сферой.

"Преобразования в совокупности позволяют создавать благоприятную почву для развития креативной экономики региона. Нам удалось перезагрузить сферу культуры, не только обновив более 10 выставочных и культурных пространств, но и изменив сам подход к подаче и потреблению культуры и искусства", - сказал он.

Результаты премии будут оглашены в Москве 18 декабря.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти ожидают увеличения турпотока из-за титула Новогодней столицы России.

Напомним, что Нижний Новгород в этом году носит титул "Новогодней столицы России", а значит у него должна быть своя концепция празднования. Ключевым символом праздника выбрана "волшебная кузница снежинок", где снежинки изготавливаются в стиле казаковской филиграни, а главным героем сказки стал мальчик-мечтатель Ваня. Празднование откроется 11 декабря парадом сказочных героев на ул. Большой Покровской.

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Теги:
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