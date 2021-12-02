Стало известно время начала новогоднего парада героев в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Парад сказочных героев в честь открытия фестиваля "Новогодняя столица России" в Нижнем Новгороде 11 декабря начнется в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Торжественное шествие стартует от стен Нижегородского кремля вдоль ул. Большой Покровской.

"Главным героем парада станет мальчик Ваня Мечтатель. Он расскажет историю своего посещения фабрики, на которой раньше производили одинаковые снежинки. Ваня предложил владельцу фабрики сделать процесс более творческим и разнообразить снежинки работами бабушки, чтобы каждая частичка зимы была уникальным сплавом творчества и технологий. С тех пор во всем мире снежинки стали разными, а фабрика стала именоваться "Волшебной кузницей снежинок", - рассказали в правительстве.

По ходу движения праздничная колонна пройдет через 16 станций: Нижегородский кремль, подземный переход рядом с ним, выход из подземного перехода, учебный театр Нижегородского театрального училища, магазин "Нижний 800", Нижегородский театр драмы им. Горького, арт-объект "Трамвай", трамвайные пути у ДК Свердлова, сквер им. Свердлова, здание Государственного банка, площадка у Нижегородского театра кукол, магазин "Художественные промыслы", кинотеатр "Октябрь" и площадь рядом с ним, пересечение с ул. Малой Покровской, пл. Горького.

Отмечается, что торжественное шествие будут сопровождать музыкальные композиции в исполнении губернского оркестра, а также современных диджеев.

Завершится парад на площади Горького в 19:00, где его участников встретит Дед Мороз, музыканты и танцоры, а затем пройдет церемония зажжения новогодней ёлки. Здесь Ваня вручит Деду Морозу снежинку-символ новогодней столицы, выполненную в технике казаковской филиграни. С этого момента начнется праздник.

Ранее сообщалось, что режиссером театрализованного действия выступит Анна Холзакова, организационными вопросами будет заниматься Нижегородский ТЮЗ.

Напомним, что Нижний Новгород в этом году признан "Новогодней столицей России-2022".

Напомним также, что фестиваль "Горьковская ёлка" в этом году будет проходить на пл. Горького. Он откроется 25 декабря и продлится до 9 января.

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