Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
09 декабря 2021 15:34  [70] Порядка 90 спортивных клубов планируется создать в школах Нижнего Новгорода в 2022 году
09 декабря 2021 11:18  [134] Евгений Люлин принял участие в заседании попечительского совета ФК "Химик"
09 декабря 2021 09:15  [179] Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл ЦСКА в гостевом матче
08 декабря 2021 16:57  [445] Хоккейный матч с участием легендарных спортсменов и звезд шоу-бизнеса состоится в Нижнем Новгороде 16 декабря
08 декабря 2021 15:13  [234] Нижегородец Роман Виноградов завоевал золото на первенстве мира по настольному теннису
08 декабря 2021 10:38  [432] ФОКОТ на стадионе "Красная Этна" в Нижнем Новгороде заработает во II квартале 2022 года
07 декабря 2021 11:07  [210] Нижегородские конькобежцы Наталья Воронина и Елизавета Голубева заняли третье место на Кубке мира
06 декабря 2021 19:33  [836] Нижегородский спортсмен Артём Мальцев стал серебряным призёром Кубка мира по лыжным гонкам
06 декабря 2021 15:22  [278] Шахматистка из Нижнего Новгорода Екатерина Гольцева завоевала серебряную медаль на Кубке России
06 декабря 2021 10:58  [541] Бывший игрок БК "НН" Стеван Еловац скончался после инсульта
Спорт

Порядка 90 спортивных клубов планируется создать в школах Нижнего Новгорода в 2022 году

09 декабря 2021 15:34  [70] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девяносто новых спортивных клубов планируется создать в школах Нижнего Новгорода в 2022 году. Об этом сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 9 декабря.

Глава департамента рассказал, в 2021 году в Единый всероссийский перечень школьных спортивных организаций было внесено 19 школьных клубов города. Открытие еще 71 - находится в стадии подготовки. 

Депутат Владимир Поддымников-Гордеев добавил, что школьные спортивные клубы в перспективе должны появиться во всех школах города. Также в планах формирование школьных спортивных лиг по популярным видам спорта, в рамках которых будут проходить соревнования разного уровня. 

Как рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода Антон Ермаков, в городе уже проводятся чемпионаты по баскетболу, мини-футболу, воллейболу, хоккею, шахматам и шашкам среди школ. Они организованы в два этапа - районного и городского уровня.

В настоящее время департаментом физической культуры и спорта проводится работа по увеличению возрастных категорий, которые могут принять участие в соревнованиях. По его словам, в городе много открытых площадок. Это позволяет проводить мероприятия с большим числом участников. 

Кроме того, по словам Владимира Радченко, в 2022 году планируется реализация федеральных проектов "Футбол в школе" и "Шахматы в школе", которые показали свою эффективность в текущем году. 

Директор департамента образования отметил, что всего по различным видам спорта в общеобразовательных организациях занимается 22 645 обучающихся в 718 секциях.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Спорт Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph