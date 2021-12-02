Порядка 90 спортивных клубов планируется создать в школах Нижнего Новгорода в 2022 году Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Девяносто новых спортивных клубов планируется создать в школах Нижнего Новгорода в 2022 году. Об этом сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 9 декабря.

Глава департамента рассказал, в 2021 году в Единый всероссийский перечень школьных спортивных организаций было внесено 19 школьных клубов города. Открытие еще 71 - находится в стадии подготовки.

Депутат Владимир Поддымников-Гордеев добавил, что школьные спортивные клубы в перспективе должны появиться во всех школах города. Также в планах формирование школьных спортивных лиг по популярным видам спорта, в рамках которых будут проходить соревнования разного уровня.

Как рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода Антон Ермаков, в городе уже проводятся чемпионаты по баскетболу, мини-футболу, воллейболу, хоккею, шахматам и шашкам среди школ. Они организованы в два этапа - районного и городского уровня.

В настоящее время департаментом физической культуры и спорта проводится работа по увеличению возрастных категорий, которые могут принять участие в соревнованиях. По его словам, в городе много открытых площадок. Это позволяет проводить мероприятия с большим числом участников.

Кроме того, по словам Владимира Радченко, в 2022 году планируется реализация федеральных проектов "Футбол в школе" и "Шахматы в школе", которые показали свою эффективность в текущем году.

Директор департамента образования отметил, что всего по различным видам спорта в общеобразовательных организациях занимается 22 645 обучающихся в 718 секциях.