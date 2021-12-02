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Общество

Около 78% нижегородских детей занимаются в кружках и секциях

09 декабря 2021 16:31  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 78% юных жителей Нижнего Новгорода в возрасте от 5 до 17 лет занимаются в кружках и секциях. Об этом сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 9 декабря.

По его словам, в 2021 году программы дополнительного образования освоили 135 322 детей. Это 103% от плана на текущий год.

К 2024 году администрация Нижнего Новгорода планирует достичь показателя 80% от числа детей в возрасте от 5 до 17 лет в целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка".

Владимир Радченко напомнил, что на территории города действует система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Детям предоставляется сертификат, позволяющий оплатить им образовательные услуги в объеме 72 часа. Реестр сертификатов формируется на основании заявлений о включении в систему, подаваемых родителями ребенка. В 2021 году такие сертификаты получили 33 711 или 20% детей.

Ранее сообщалось, что в общеобразовательных организациях города организовано 718 секций по различным видам спорта, в которых занимается 22 645 обучающихся.

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Теги:
Дети Допобразование
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