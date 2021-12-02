Нижний Новгород намерен начать сотрудничать еще с шестью зарубежными городами Политика

Цюрих

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород намерен установить сотрудничество еще с шестью зарубежными городами. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода по итогам заседания комиссии по местному самоуправлению 10 декабря.

Как в ходе заседания рассказал директор департамента общественных отношений администрации города Руслан Бадретдинов, сейчас Нижний Новгород ведет переговоры.

По его словам, уже до конца этого года может быть подписано соглашение о побратимских отношениях между Нижним Новгородом и городом Сан-Хосе, столицей Коста-Рики. Началом сотрудничества между городами могут стать проекты в области образования.

Также готовится соглашение об установлении побратимских отношений с Бухарой – культурным, историческим и туристским центром Республики Узбекистан.

Кроме того, Нижний Новгород планирует заключить меморандумы о взаимопонимании с городами Салвадор (Бразилия), Браззавиль (Республика Конго) и Давид (Панама).

Руслан Бадретдинов добавил, что администрация города направила письмо в Цюрих с предложением об установлении сотрудничества.

В 2020 году в Цюрихском университете торжественно открыли мемориальную доску нижегородке Надежде Сусловой как первой женщине в Швейцарии, которой разрешили учиться в университете. Первая женщина-врач в России, Надежда Суслова в результате голосования была признана одним из 9 героев проекта "Имя Нижнего".