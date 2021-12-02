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Общество

Портрет маршала Рокоссовского появился на одноимённой улице в Нижнем Новгороде

13 декабря 2021 13:44  [124] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Советском районе Нижнего Новгорода на улице Рокоссовского появился новый арт-объект, героем которого стал маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Проект реализован Волонтёрами Победы Нижегородской области.

Как рассказала исполнительный директор организации Дарья Лежнина, это уже 36-й рисунок в рамках проекта "Социальные граффити". В планах открыть и другие объекты - не только уличные, но и на территории образовательных учреждений, центров детского творчества, детских домов.

Константин Рокоссовский в разные периоды Великой Отечественной войны командовал 1-м и 2-м Белорусским фронтом, внёс весомый вклад в освобождение Белоруссии и Польши. Это всё отражено на рисунке.

Автором граффити стал нижегородский художник Алексей Lexus. Он рассказал, что во время создания арт-объекта к нему часто подходили прохожие и рассказывали о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Очень много интересных историй я услышал. Прохожие делились личными эмоциями, семейными легендами, и это для меня незабываемый опыт", - рассказал художник.

Напомним, проект "Социальные граффити" реализуется в Нижнем Новгороде с 2020 года. К участию в нём привлекаются профессиональны мастера стрит-арта. В рамках проекта создаются социально значимые культурные арт-объекты, посвящённые победе в Великой Отечественной войне, а также современным победам страны и региона. Среди последних – присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести": в честь этого события недалеко от Московского вокзала появилось масштабное граффити.

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Теги:
вов Волонтеры История
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