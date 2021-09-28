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Общество

Масштабное граффити "Нижний Новгород – город трудовой доблести" появилось около Московского вокзала

04 ноября 2021 15:43  [97] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде создали новый объект стрит-арта, который посвящён вкладу горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне. Открытие граффити состоялось в преддверии Дня народного единства, рассказали в НРО Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".

Отмечается, что новый арт-объект символизирует единство народа в непростые для страны времена. Граффити площадью 200 кв.м располагается рядом с железнодорожным вокзалом. На граффити изображены работники сельского хозяйства и промышленности, что символизирует вклад тружеников тыла в общую Победу.

При подготовке проекта нижегородские историки подобрали архивные фотоснимки, сделанные в Горьковской области, и изображения военной техники, произведенной на предприятиях Горького. Созданием граффити занимался нижегородский художник Вадим Яговдик, а последние штрихи к рисунку сделали добровольцы движения "Волонтёры Победы".

Граффити создано в рамках марафона "Победный сентябрь", направленного на популяризацию вклада горьковчан-тружеников тыла и ведущих промышленных предприятий региона в общую Победу.

Волонтёры Победы Нижегородской области реализуют проект "Социальные граффити": через современное уличное искусство сохраняется историческая память. Так, в рамках проекта в городе появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны рядом с местом их проживания, а также ряд изображений, посвящённых современным победам России.

Кстати, тема исторической памяти стала основной в программе первого всероссийского форума "Города трудовой доблести", который проходил недавно в Нижнем Новгороде.

Напомним, 2 июля 2020 года Указом президента РФ Владимира Путина Нижнему Новгороду было присвоено звание "Город трудовой доблести".

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Теги:
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